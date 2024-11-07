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В Москве поставили оперу советского композитора по пьесе Пикассо

Источник: Известия

В Детском музыкальном театре им. Н. И. Сац состоялась премьера постановки оперы Эдисона Денисова «Четыре девушки» по одноименной пьесе художника Пабло Пикассо.

Произведение было написано в 1986 году и несколько раз исполнялось в концертном виде, но не получило сценического воплощения вплоть до 2024 года, когда за постановку взялись дирижер Валерий Платонов и режиссер Мария Фомичёва.

«Клавир “Четырех девушек” Эдисон Денисов подарил мне в 1989 году в Пермском театре оперы и балета после премьеры его “Пены дней”. Я очень хотел ее поставить, но не получалось. Недавно я предложил ее Георгию Исаакяну в Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, который последнее десятилетие очень активно работает с современной музыкой. И мне показалось, что опера Денисова по пьесе Пикассо про еще совсем юных девушек могла бы заинтересовать театр. Я счастлив, что так и вышло, и она была сначала исполнена в рамках проекта “RE-Конструкция”, а теперь стала репертуарным спектаклем», — рассказал Валерий Платонов.

Одноактная опера состоит из шести картин, каждая из которых отсылает к древнегреческим мифам. Спектакль будет идти на Малой сцене Театра им. Н. И. Сац. Следующий показ пройдет 7 ноября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ну, а девушки — сейчас: чем интересна советская опера по пьесе Пикассо.