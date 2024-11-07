В Москве поставили оперу советского композитора по пьесе Пикассо

«Клавир “Четырех девушек” Эдисон Денисов подарил мне в 1989 году в Пермском театре оперы и балета после премьеры его “Пены дней”. Я очень хотел ее поставить, но не получалось. Недавно я предложил ее Георгию Исаакяну в Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, который последнее десятилетие очень активно работает с современной музыкой. И мне показалось, что опера Денисова по пьесе Пикассо про еще совсем юных девушек могла бы заинтересовать театр. Я счастлив, что так и вышло, и она была сначала исполнена в рамках проекта “RE-Конструкция”, а теперь стала репертуарным спектаклем», — рассказал Валерий Платонов.