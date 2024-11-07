Специалисты развенчали миф о «запрете есть после шести»

«Эта теория из модной диеты “интервального голодания”, где считается, что организм после 18 часов начинает всю пищу превращать в жир. Однако это миф, — говорят диетологи. — На самом деле важно, чтобы последний прием пищи был не позднее, чем за 2−3 часа до сна. Если спать вы ложитесь в 21 час, тогда вполне разумно не есть после 18. Однако если вы засыпаете в полночь, то будете просто голодать, а ночью организм потребует своё».