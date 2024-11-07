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Специалисты развенчали миф о «запрете есть после шести»

В красноярском Роспотребнадзоре назвали неверным совет «не есть после 18 часов» для тех, кто стремится похудеть.

Источник: Freepik

Специалисты по здоровому питанию говорят, что в борьбе за стройность время ужина важно, но оно должно зависеть от того, когда человек ложится спать.

«Эта теория из модной диеты “интервального голодания”, где считается, что организм после 18 часов начинает всю пищу превращать в жир. Однако это миф, — говорят диетологи. — На самом деле важно, чтобы последний прием пищи был не позднее, чем за 2−3 часа до сна. Если спать вы ложитесь в 21 час, тогда вполне разумно не есть после 18. Однако если вы засыпаете в полночь, то будете просто голодать, а ночью организм потребует своё».

Кроме того, если промежутки между приемами пищи составляют 6−8 часов или более, метаболизм замедляется: организм воспринимает чувство голода как стресс, начинает «делать запасы», и вместо похудения вес только увеличивается.

«Секрет стройности прост: питайтесь равномерно в течение дня и выбирайте сбалансированный, здоровый рацион», — посоветовали красноярцам.

здоровье