Повторный доклад о ситуации с аварийной школой Нового Владивостока затребовал Бастрыкин

Последние новости о ситуации в аварийной школе публикует местный общественник в своём telegram-канале: в учреждении есть общешкольный родительский комитет из 60 человек, и этот официальный комитет за последние 10 лет не подал ни одного обращения о санитарно-техническом состоянии школы в административные и надзорные органы. Когда 2 ноября общешкольный комитет пригласил на встречу с жителями села районных и поселковых депутатов, чтобы обсудить вопрос школы, общественник обратил внимание председательницы комитета, что нахождение в здании начало угрожать здоровью учеников ещё до обрушения 30 мая 2024 года. Например, в помещениях школы образовались грибок и плесень из-за постоянных протечек, а в 2021 году в спортзале уже рушилась потолочная конструкция, но инцидент удалось скрыть. Председательница родкома назвала это выступление «провокацией».