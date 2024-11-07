Повторный доклад о ситуации с аварийной школой Нового Владивостока затребовал Бастрыкин

Уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) было возбуждено ещё в мае, сразу после того, как часть пристройки к зданию МБОУ СОШ № 1, возведённой в 1946 году, обрушилась. По счастливому стечению обстоятельств в этой части здания в момент обрушения стены и потолка никого не было, обошлось без пострадавших.
Было принято решение отремонтировать здание. Но инициативные родители выяснили, что ремонт не предусматривает замены аварийных конструкций: межэтажных перекрытий, деревянных балок, полов, фундамента и др. Но и этот скромный ремонт до сих пор не завершён, детей распределили по школам других населённых пунктов. Те школы, в свою очередь, и так переполнены, ребята учатся в несколько смен, и учеников планируют вернуть в аварийное здание.
Родители школьников обращались во все доступные инстанции. В том числе был направлен запрос в Госдуму — представительнице фракции «Справедливая Россия» Марине Ким, она, в свою очередь, направила депутатский запрос министру образования Сергею Кравцову. О ситуации писали СМИ и новостные каналы в социальных сетях, сам Бастрыкин ранее уже запрашивал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела о халатности. Прокуратура пытается заставить местную администрацию организовать новые школы: Надеждинское сельское поселение активно застраивают, население муниципалитета, который де-факто превращается в пригород Владивостока, стремительно увеличивается, но социальная инфраструктура не расширяется. Поскольку строительство новой школы оказалось аферой «серийного концессионера» и замерло на стадии котлована, прокуратура предлагает администрации другие решения: выкупить или реконструировать здания, которые пригодны для размещения в них школ.
Но, несмотря на общественный резонанс, права учеников МБОУ СОШ № 1 продолжают нарушаться. Инициативные родители направили очередное обращение в Информационный центр СК РФ, и Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя Следственного комитета Приморья Алексея Кузьмичева повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.
Последние новости о ситуации в аварийной школе публикует местный общественник в своём telegram-канале: в учреждении есть общешкольный родительский комитет из 60 человек, и этот официальный комитет за последние 10 лет не подал ни одного обращения о санитарно-техническом состоянии школы в административные и надзорные органы. Когда 2 ноября общешкольный комитет пригласил на встречу с жителями села районных и поселковых депутатов, чтобы обсудить вопрос школы, общественник обратил внимание председательницы комитета, что нахождение в здании начало угрожать здоровью учеников ещё до обрушения 30 мая 2024 года. Например, в помещениях школы образовались грибок и плесень из-за постоянных протечек, а в 2021 году в спортзале уже рушилась потолочная конструкция, но инцидент удалось скрыть. Председательница родкома назвала это выступление «провокацией».