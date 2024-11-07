Девочкам в приморской школе запретили носить брюки: история получила продолжение

«Я стала замечать, что девочки стали приходить в брюках, шароварах, трубах широких. Я не против брюк — пожалуйста. Но и широкие штаны надевать в школу не надо: поднимаясь по лестнице, можно споткнуться и разбить нос», — объяснила свое решение директор школы № 32 в Уссурийске в разговоре с журналистом Amur Mash.