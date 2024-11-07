Девочкам в приморской школе запретили носить брюки: история получила продолжение

«Я стала замечать, что девочки стали приходить в брюках, шароварах, трубах широких. Я не против брюк — пожалуйста. Но и широкие штаны надевать в школу не надо: поднимаясь по лестнице, можно споткнуться и разбить нос», — объяснила свое решение директор школы № 32 в Уссурийске в разговоре с журналистом Amur Mash.
Скандал из-за брюк разразился еще в прошлом месяце: накануне холодов и суровой дальневосточной зимы в школе изменили устав и запретили девочкам носить любые брюки. Делом тогда занялась прокуратура Приморского края.
Как объяснили в надзорном ведомстве, школа вправе устанавливать требования к внешнему виду учеников. Однако они должны соответствовать тем, что установили на уровне региона: в Приморье девочки могут носить в школу брюки, юбки и сарафаны.
«Одновременно с этим следует отметить, что школы вправе устанавливать специальные требования к видам школьной одежды, детализируя их и приводя к единообразию», — объяснили в прокуратуре.
Сейчас ведомство ведет проверку законности принятого директором решения. Проверят и то, соответствует ли запрет региональному законодательству.
Напомним, в школе № 32 Уссурийска в конце октября девочкам внезапно запретили носить брюки. Родители были возмущены: ведь не за горами морозы и ветра, и в юбках можно быстро замерзнуть и простудиться.