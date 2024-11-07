В Новосибирске закрыли табачку рядом с детским садом

Гражданина уже привлекали к административной ответственности за продажу табачной никотиносодержащей продукции вблизи детского сада. Незаконная деятельность не была остановлена, и виновное лицо повторно привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ.