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В Новосибирске закрыли табачку рядом с детским садом

В Новосибирске закрыли киоск с табачной продукцией, который находился рядом с детским садом.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Гражданина уже привлекали к административной ответственности за продажу табачной никотиносодержащей продукции вблизи детского сада. Незаконная деятельность не была остановлена, и виновное лицо повторно привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ.

Подсудимому назначили штраф в двойном размере. Суд признал деятельность по продаже табачной и никотиносодержащей продукции вблизи детского сада незаконной. Противоправная торговля приостановлена.

В Новосибирске снесли 5 самостроев, торговый павильон и 19 незаконных рекламных конструкций. Подробнее в материале «МК» в Новосибирске.

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