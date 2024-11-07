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Стало известно, в каких округах пройдет отключение отопления в Иркутске 7 ноября 2024

Отопление отключат в трех округах Иркутска 7 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 7 ноября 2024 коснется Октябрьского, Свердловского и Правобережного округов. Специалисты отремонтируют тепловые сети, чтобы в дальнейшем не произошло аварийных ситуаций. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 7 ноября 2024.

— Проведем ремонт по улицам Ширямова, 12, Академическая, 62а, Голышева, 5/41, — уточнил оператор.

Работы начнут с девяти часов утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Работы начнутся с самого утра, закончат ближе к вечеру. Точные адреса и время, где пройдет отключение отопления в Иркутске 7 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области с начала прививочной компании вакцину от гриппа получили более 940 тысяч человек, из них 300 тысяч — дети.