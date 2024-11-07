Стало известно, в каких округах пройдет отключение отопления в Иркутске 7 ноября 2024

Отключение отопления в Иркутске 7 ноября 2024 коснется Октябрьского, Свердловского и Правобережного округов. Специалисты отремонтируют тепловые сети, чтобы в дальнейшем не произошло аварийных ситуаций. Об этом КП-Иркутск сообщил оператор тепловых сетей Иркутска.
Отключение отопления в Иркутске 7 ноября 2024.
— Проведем ремонт по улицам Ширямова, 12, Академическая, 62а, Голышева, 5/41, — уточнил оператор.
Работы начнут с девяти часов утра. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Работы начнутся с самого утра, закончат ближе к вечеру. Точные адреса и время, где пройдет отключение отопления в Иркутске 7 ноября 2024, можно посмотреть в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области с начала прививочной компании вакцину от гриппа получили более 940 тысяч человек, из них 300 тысяч — дети.