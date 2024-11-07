Депутат Лантратова: изображения о вреде курения нужно размещать на вейпах

На вейпах могут появиться устрашающие изображения о вреде курения, как на сигаретах. Такую инициативу озвучила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), пишет ТАСС.
Парламентарий направила соответствующее предложение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Такая мера, по словам Лантратовой, позволит бороться с неким положительным образом электронных устройств среди детей и молодежи.
«Требования о размещении предупреждающих изображений о вреде курения должны быть распространены на вейпы и иные устройства для потребления никотинсодержащей продукции», — отметила депутат.
Она добавила, что до этого момента вейпы выглядели привлекательно для людей. Такие устройства имеют стильную упаковку, красочный дизайн и яркое изображение. Прибавить к этому факту можно сладковатый запах и вкус фруктов. Все это в совокупности сформировало положительный образ вейпинга.
При этом нельзя забывать, что курение электронных сигарет может усугублять течение астмы. Также вредная привычка провоцирует другие заболевания. Ученые уже доказали, что вейпы не являются менее опасными, чем сигареты.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 16-летний подросток попал в реанимацию после того, как покурил вейп. Его доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с ингаляционным отравлением.