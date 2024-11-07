Депутат Лантратова: изображения о вреде курения нужно размещать на вейпах

Она добавила, что до этого момента вейпы выглядели привлекательно для людей. Такие устройства имеют стильную упаковку, красочный дизайн и яркое изображение. Прибавить к этому факту можно сладковатый запах и вкус фруктов. Все это в совокупности сформировало положительный образ вейпинга.