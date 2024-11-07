Экс-руководитель «Российского Красного Креста» в Омской области подозревается в мошенничестве

В прокуратуре подготовили обвинительное заключение в отношении 32-летнего омича, который незаконно присвоил под видом благотворительности более 6,2 миллионов рублей. Мужчина выполнял обязанности руководителя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Прокуратура выяснила, что в 2022 году он под видом компенсации задолженности по фиктивному договору займа присвоил средства, поступившие в виде гуманитарной помощи от религиозной организации для помощи погорельцам. А после аферы добровольно уволился из организации.