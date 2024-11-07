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Экс-руководитель «Российского Красного Креста» в Омской области подозревается в мошенничестве

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 32-летнего бывшего председателя регионального отделения «Российский Красный Крест».

Источник: Комсомольская правда

В прокуратуре подготовили обвинительное заключение в отношении 32-летнего омича, который незаконно присвоил под видом благотворительности более 6,2 миллионов рублей. Мужчина выполнял обязанности руководителя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Прокуратура выяснила, что в 2022 году он под видом компенсации задолженности по фиктивному договору займа присвоил средства, поступившие в виде гуманитарной помощи от религиозной организации для помощи погорельцам. А после аферы добровольно уволился из организации.

Иван МАКЕЕВ.

СВ данный момент на счета подозреваемого наложен арест. Всего арестовано 28 банковских счета. Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд.