Снег и метели ожидают южноуральцев в четверг

Температура воздуха днем составит от −3 до −8 градусов. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от −3 до −5 градусов. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 7 ноября, у Анастасия, Матроны.
Между прочим, 7 ноября 2024 года отмечают Дедовские плачи. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от употребления хлеба. У ослушавшихся могут возникнуть неожиданные траты, которые будет сложно восполнить.