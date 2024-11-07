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Снег и метели ожидают южноуральцев в четверг

В четверг, 7 ноября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метели.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 83% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днем составит от −3 до −8 градусов. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха днем составит от −3 до −5 градусов. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 7 ноября, у Анастасия, Матроны.

Между прочим, 7 ноября 2024 года отмечают Дедовские плачи. Согласно народным приметам, сегодня лучше отказаться от употребления хлеба. У ослушавшихся могут возникнуть неожиданные траты, которые будет сложно восполнить.