Шесть предпринимателей из Иркутска получат субсидии за помощь участникам СВО

— Поддерживают субъекты малого и среднего предпринимательства, которые развиваются или открывают новое производство. Около семи миллионов рублей еще можно направить на данные цели. До 14 ноября есть возможность подать документы, — отметила и. о. председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Ольга Мартихаева.