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Шесть предпринимателей из Иркутска получат субсидии за помощь участникам СВО

Прием заявок продлится до 14 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошел отбор заявок на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, отныне предприниматели, которые изготовляют какие-либо товары с целью передачи их «за ленточку», смогут возместить часть затрат на производство.

Размер выплаты составляет 50% от затраченной суммы, но не более трех миллионов рублей. Так часть денег можно получит за аренду помещения, коммунальные услуги, оборудование, сырье и материалы.

Прием заявок продлится до 14 ноября. Пресс-служба администрации города Иркутска.

— Поддерживают субъекты малого и среднего предпринимательства, которые развиваются или открывают новое производство. Около семи миллионов рублей еще можно направить на данные цели. До 14 ноября есть возможность подать документы, — отметила и. о. председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Ольга Мартихаева.

Администрация уже одобрила шесть заявок. Часть денег вернут предпринимателям, которые занимаются изготовлением шевронов, флисовых кофт, символики военных отрядов, мыла, противодроновых одеял, миноходов, окопных свеч и другим.