Шесть предпринимателей из Иркутска получат субсидии за помощь участникам СВО

В Иркутске прошел отбор заявок на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, отныне предприниматели, которые изготовляют какие-либо товары с целью передачи их «за ленточку», смогут возместить часть затрат на производство.
Размер выплаты составляет 50% от затраченной суммы, но не более трех миллионов рублей. Так часть денег можно получит за аренду помещения, коммунальные услуги, оборудование, сырье и материалы.
Прием заявок продлится до 14 ноября. Пресс-служба администрации города Иркутска.
— Поддерживают субъекты малого и среднего предпринимательства, которые развиваются или открывают новое производство. Около семи миллионов рублей еще можно направить на данные цели. До 14 ноября есть возможность подать документы, — отметила и. о. председателя комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Ольга Мартихаева.
Администрация уже одобрила шесть заявок. Часть денег вернут предпринимателям, которые занимаются изготовлением шевронов, флисовых кофт, символики военных отрядов, мыла, противодроновых одеял, миноходов, окопных свеч и другим.