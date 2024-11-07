В Красноярске на основе ИИ научились оценивать кадровый потенциал студентов

КРАСНОЯРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Университет Решетнева) на основе искусственного интеллекта разработали программу, оценивающую кадровый потенциал студентов вузов. Программа поможет абитуриентам понять, какое направление обучения лучше выбрать, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В Университете Решетнева ученые и студенты с применением методов искусственного интеллекта создали программу, способную повысить эффективность процессов кадровой подготовки. Специалисты сделали свои разработки на базе глубокого анализа данных студенческого контингента нескольких институтов в составе вуза. Если точнее — речь о семилетней глубине информации, получении 1,3 млн оценок данных 35 тысяч студентов всех форм обучения по всем структурам вуза, включая Аэрокосмический колледж. Проект реализуется в рамках программы “Приоритет-2030”, — сообщили в пресс-службе.
По словам разработчика проекта, доцента кафедры информационно-управляющих систем института информатики и телекоммуникаций Михаила Доррера, ученые создали программный комплекс, который будет на старте сообщать студенту или абитуриенту по его объективным данным (ЕГЭ, достижениям) о том, в какой специальности и насколько он будет успешен. «Я это называю — цифровой двойник образовательного процесса. Это работа с большими данными. Но предсказание успешности — не самое главное. Главный результат — это предсказание критичных факторов, влияющих на отчисление, то есть потенциальную кадровую потерю. Я стараюсь строить систему, которая бы на собранных данных могла сказать, на чем сфокусироваться для улучшения результата — чтобы мы меньше теряли ребят, чтобы у нас была выше репутация, лучше был выстроен образовательный процесс. Сегодня благодаря нашей модели, опираясь на предыдущую историю студента, я могу с 95% точностью предсказать, сможет он продолжить обучение или нет», — пояснил Доррер.
Для того чтобы программа могла дать наиболее точный прогноз о будущем студента, над ней работают эксперты разных дисциплин. «Есть педагоги, специалисты по инженерной экономике, информатике и телекоммуникациям. В итоге программа должна выдать работающую модель для сбора и хранения информации об объективных данных и универсальных компетенциях обучаемого, которая позволит оценить влияние различных факторов на успешность его успеваемости», — сообщили в пресс-службе.
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева образован в 2016 году. Вуз занимается разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий.