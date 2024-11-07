В Красноярске на основе ИИ научились оценивать кадровый потенциал студентов

По словам разработчика проекта, доцента кафедры информационно-управляющих систем института информатики и телекоммуникаций Михаила Доррера, ученые создали программный комплекс, который будет на старте сообщать студенту или абитуриенту по его объективным данным (ЕГЭ, достижениям) о том, в какой специальности и насколько он будет успешен. «Я это называю — цифровой двойник образовательного процесса. Это работа с большими данными. Но предсказание успешности — не самое главное. Главный результат — это предсказание критичных факторов, влияющих на отчисление, то есть потенциальную кадровую потерю. Я стараюсь строить систему, которая бы на собранных данных могла сказать, на чем сфокусироваться для улучшения результата — чтобы мы меньше теряли ребят, чтобы у нас была выше репутация, лучше был выстроен образовательный процесс. Сегодня благодаря нашей модели, опираясь на предыдущую историю студента, я могу с 95% точностью предсказать, сможет он продолжить обучение или нет», — пояснил Доррер.