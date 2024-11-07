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Губернатор Иркутской области попросил увеличить уровень льготного энерготарифа

Соответствующее обращение направили в правительство России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину. Он попросил увеличить диапазон потребляемого электричества с 3900 киловатт до девяти тысяч в месяц.

— Стоимость одного кВт*ч сохраняется на прежнем уровне. Однако максимальное значение первого «льготного» диапазона определено на уровне 3900 кВт*ч в месяц, для второго диапазона — 6000 кВт*ч в месяц, третий диапазон — свыше 6000 кВт*ч, — написал губернатор в своем телеграмм-канале.

Увеличение тарифа связано с высоким потреблением электричества в отопительный сезон. Повышение предотвратит резкий рост расходов. Нормирование по объемам не должно затронуть многодетные семьи, то есть все ранее установленные льготы и компенсации сохранятся.

Напомним, что верхние границы объемов электропотребления устанавливает правительство России и они одинаковы для всех субъектов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что почти 400 жительниц Иркутской области смогли найти работу благодаря женскому клубу.