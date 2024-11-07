Губернатор Иркутской области попросил увеличить уровень льготного энерготарифа

— Стоимость одного кВт*ч сохраняется на прежнем уровне. Однако максимальное значение первого «льготного» диапазона определено на уровне 3900 кВт*ч в месяц, для второго диапазона — 6000 кВт*ч в месяц, третий диапазон — свыше 6000 кВт*ч, — написал губернатор в своем телеграмм-канале.