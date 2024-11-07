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На Севере Омской области дикие волки напали на стадо телят

В Таре на территории заповедника «Бобровская дача» хищники напали на домашний скот.

Источник: Комсомольская правда

По данным очевидцев нападение произошло накануне днем. Телята были на отдельной территории в небольшом загоне. В результате нападения хищников погибли 4 теленка. Видео опубликовали в местном телеграм-канале.

Как сообщают местные жители сложно найти виновных, так как волки часто нападают на домашний скот, особенно когда рядом нет людей и стадо не охраняется собаками. Поздней осенью такое поведение для волков — не редкость. Волки готовятся к зиме и набирают жир, чтобы пережить холода и отсутствие пищи.

Как отмечают охотоведы, следует быть особенно внимательными на окраинах города, ведь хищник может быть где угодно. Необходимо следить за передвижениями детей и не отпускать их за ограду.