На Севере Омской области дикие волки напали на стадо телят

Как сообщают местные жители сложно найти виновных, так как волки часто нападают на домашний скот, особенно когда рядом нет людей и стадо не охраняется собаками. Поздней осенью такое поведение для волков — не редкость. Волки готовятся к зиме и набирают жир, чтобы пережить холода и отсутствие пищи.