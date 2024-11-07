После победы Трампа Порошенко назвал пять красных линий для Киева

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Дональду Трампу, одержавшему победу на выборах президента Соединённых Штатов, и Украине следует соблюдать пять «красных линий».
«Настаиваю на красных линиях, которые есть не только у Украины, но и у всего свободного мира», — написал он в Telegram.
По мнению Порошенко, Киев не должен идти на «компромиссы» по вопросам территорий и отмены ограничительных мер в отношении Российской Федерации.
Помимо этого, он считает, что Украине не следует соглашаться на «ограничение» ВСУ. Также Киев должен «убедить» Трампа в «необходимости вступления» страны в Североатлантический альянс.
Порошенко утверждает, что завершение конфликта якобы невозможно без членства Украины в НАТО.
Ранее Порошенко заявил, что в первые часы специальной военной операции власти Украины «слиняли» из Киева.