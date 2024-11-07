На Алтае создали первую в стране библиотеку стандартов геномов растений

БАРНАУЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые из Алтайского государственного университета разработали первую в России библиотеку стандартов для оценки относительного и абсолютного содержания ДНК в растениях (проточной цитометрии). Разработка способствует развитию методов цитометрии в отечественной генетике и селекции, сообщил ТАСС куратор рабочей группы ученых Алексей Ваганов.
Проточная цитометрия — это метод, который ученые используют для анализа физических и химических характеристик клеток или частиц. В данном случае оценивается размер генома в пикограммах. Таким образом, ученые могут определить, насколько большой геном у исследуемого организма.
«Эта библиотека стандартов содержит информацию о эталонных организмах, от которых мы отталкиваемся для исследования размера генома. Три года мы накапливали базу данных геномов растений, преимущественно с Алтая. А теперь, на четвертом этапе, мы, исходя из накопленного массива, разработали линейку стандартов для исследования растений в широком спектре размеров генома. Мы сосредоточились на полезных растениях: на группах лекарственных, пищевых, кормовых, витаминосодержащих, то есть хозяйственно-ценных растениях», — рассказал Ваганов.
Ученый добавил, что метод проточной цитометрии экономичнее по сравнению с другими методами оценки содержания ДНК и анализа плоидности, особенно когда речь идет о высокопроизводительных исследованиях. Он требует меньшего объема исходного материала и быстрее проводит анализ, что снижает затраты на рабочую силу и реагенты. При работе с растениями этот метод наименее трудоемок, чем денситометрия или микроскопия, которые требовательны к образцам и затратны по времени.
В рамках работ создана первая в России база данных размеров геномов хозяйственно-ценных, редких и эндемичных растений Genome Altai Plants. В базе данных накоплено более 3,1 тыс. исследованных образцов, видов растений — более 150.
«Этот метод в первую очередь используется исследовательскими лабораториями, которые работают в прикладных задачах селекции различных видов культур и линий растений. Позволяет оперативно и быстро определять отклонения в геноме и находить промежуточные формы. А эта база данных, она размещена в открытом доступе», — добавил Михаил Скапцов, участник рабочей группы.