На Алтае создали первую в стране библиотеку стандартов геномов растений

Ученый добавил, что метод проточной цитометрии экономичнее по сравнению с другими методами оценки содержания ДНК и анализа плоидности, особенно когда речь идет о высокопроизводительных исследованиях. Он требует меньшего объема исходного материала и быстрее проводит анализ, что снижает затраты на рабочую силу и реагенты. При работе с растениями этот метод наименее трудоемок, чем денситометрия или микроскопия, которые требовательны к образцам и затратны по времени.