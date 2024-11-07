Госавтоинспекция Хабаровска напомнила водителям о смене резины на автомобилях

Зимние шины обладают мягкой резиной и менее восприимчивы к низким температурам, что делает их более безопасными в холодное время года. Летнюю резину рекомендуется использовать только в тёплые месяцы. Зимние шипованные комплекты с маркировкой М&S следует устанавливать зимой. Всесезонные шины могут эксплуатироваться в зимние месяцы, если на них есть маркировка «М+S», «M&S» или «M S».