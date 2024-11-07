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Госавтоинспекция Хабаровска напомнила водителям о смене резины на автомобилях

С наступлением холодов водителям необходимо подготовиться к смене летней резины на зимнюю, чтобы обеспечить безопасность на дорогах.

Источник: Willian Cittadin/CC0

Дорожные полицейские Хабаровска напоминают автовладельцам о важности своевременной замены шин.

Зимние шины обладают мягкой резиной и менее восприимчивы к низким температурам, что делает их более безопасными в холодное время года. Летнюю резину рекомендуется использовать только в тёплые месяцы. Зимние шипованные комплекты с маркировкой М&S следует устанавливать зимой. Всесезонные шины могут эксплуатироваться в зимние месяцы, если на них есть маркировка «М+S», «M&S» или «M S».

Госавтоинспекция напоминает, что использование всесезонной резины зимой без соответствующей маркировки запрещено. Соблюдение этих рекомендаций поможет водителям избежать неприятностей на дороге и обеспечит безопасность в зимний период.

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ГИБДД