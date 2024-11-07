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В Приморье пройдет снег, толщина покрова достигнет 11 см

Первая декада ноября скоро закончится, в крае заметно холодает.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 83% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

По словам синоптиков, уже с 7 ноября в Приморье начало расти атмосферное давление, в некоторых районах могут пройти незначительные осадки. Высота снежного покрова может достигнуть 11 сантиметров, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В пятницу, 8 ноября, антициклон обеспечит маловетреную спокойную погоду без осадков. Волна холода уйдет на восток, в нижней тропосфере начнется повышение температуры. Столбики термометров покажут от 0 на севере до +9 °С на юге.

Во Владивостоке без осадков, температура воздуха немного поднимется, сильный ветер не ожидается. О снеге специалисты пока не сообщали.

Ранее «КП» писала, что в крае значительно упала температура воздуха. В регионе уже наблюдаются гололедица и даже маленькие сугробы, которые быстро тают.