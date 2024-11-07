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Тигр зашел во двор частного дома в Надеждинском районе

Хищника заметили в селе Нежино.

Источник: PrimaMedia.ru

Тигр зашел во двор частного дома в Надеждинском районе. Хищника заметили в селе Нежино, сообщает ИА PrimaMedia.

Полосатый спокойно гулял по территории дома по улице Набережная, 1. Вальяжную кошачью походку зафиксировала камера наблюдения.

Судя по кадрам, тигра ничего не смущает. Он медленно и уверенно идет по «своей» территории, чувствуя себя полноценным хозяином двора.

Напомним, в Приморье, в районе 17 км автодороги Кавалерово — Ольга, произошло ДТП с участием амурского тигра. После столкновения с автомобилем хищник скрылся в лесу. Существует вероятность, что животное могло получить травмы, что делает его потенциально опасным для людей.

флора и фауна