Тигр зашел во двор частного дома в Надеждинском районе

Напомним, в Приморье, в районе 17 км автодороги Кавалерово — Ольга, произошло ДТП с участием амурского тигра. После столкновения с автомобилем хищник скрылся в лесу. Существует вероятность, что животное могло получить травмы, что делает его потенциально опасным для людей.