В Приморье вынесено 512 постановлений о нарушении пожарной безопасности

Осенний пожароопасный период в крае проходит спокойно благодаря усилиям всех этих служб. Однако борьба с природными пожарами остаётся сложным и трудоёмким процессом, требующим значительных ресурсов и усилий. Даже небольшой непотушенный окурок или случайно брошенная спичка могут привести к серьёзным последствиям, таким как уничтожение лесного фонда и человеческие жертвы.