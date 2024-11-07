В Приморье вынесено 512 постановлений о нарушении пожарной безопасности

В Приморском крае с начала 2024 года было зафиксировано более 400 штрафов за нарушение требований пожарной безопасности и выявлено более 500 виновников ландшафтных пожаров. Общая сумма штрафов превысила 14 миллионов рублей.
Специалисты министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края отмечают, что борьба с нарушителями пожарных требований ведётся по всем направлениям. Это работа административных комиссий, пожнадзора, органов внутренних дел, краевых пожарных и лесничих.
Осенний пожароопасный период в крае проходит спокойно благодаря усилиям всех этих служб. Однако борьба с природными пожарами остаётся сложным и трудоёмким процессом, требующим значительных ресурсов и усилий. Даже небольшой непотушенный окурок или случайно брошенная спичка могут привести к серьёзным последствиям, таким как уничтожение лесного фонда и человеческие жертвы.
После пожара лес остаётся мёртвым на долгое время, а пострадавшие от стихии населённые пункты далеко не сразу смогут вернуться к привычному укладу жизни. Поэтому важно соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными к своим действиям в природе.
С установлением сухой и ветреной осенней погоды в Приморском крае начался сезон лесных пожаров. В регионе действует ответственность за нарушение правил пожарной безопасности при посещении лесов. Виновник лесного пожара обязан возместить причинённый ущерб, размер которого определяется судом в каждом конкретном случае.