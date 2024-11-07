Новый Ургал в Хабаровском крае отмечает полувековой юбилей

В четверг, 7 ноября, в День согласия и примирения, посёлок Новый Ургал на участке БАМа в Хабаровском крае официально отмечает своё 50-летие. Торжественные мероприятия состоялись накануне. Со знаменательной датой новоургальцев поздравил глава Верхнебуреинского района. Алексей Маслов вручил награды первостроителям посёлка и заслуженным труженикам Нового Ургала, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Новый Ургал — это целая история поколений энтузиастов и первооткрывателей. Ровно полвека назад, 7 ноября 1974 года, участники грандиозного проекта с гордым названием «Бамовцы» приехали на строительство будущей магистрали в составе комсомольско-молодёжного отряда «Донбасс», движимые энтузиазмом и трудовой романтикой, — отметил Алексей Маслов. — Благодаря самоотверженному труду коллектива «Укрстрой» на карте Хабаровского края появился новый, красивый, современный посёлок — Новый Ургал.
По воспоминаниям старожилов, на месте современного посёлка Новый Ургал когда-то находился небольшой разъезд, который назывался третьим. Здесь было всего пять казарм, в которых жили работники железной дороги. Электричество появилось здесь только в 1971 году, до этого жители пользовались керосиновыми лампами.
О планах построить здесь город стало известно ещё в конце 1960-х годов. Однако постановление о начале строительства Байкало-Амурской магистрали было принято только в июле 1974 года.
Посёлок и различные участки магистрали возводились силами всего Советского Союза. Центральный комитет Коммунистической партии Украины взял шефство над строительством железнодорожной станции Ургал.
25 октября 1974 года передовой отряд «Донбасс» отправился из Донецка. 320 строителей прибыли на третий разъезд 3 ноября, а 7 ноября на месте будущего посёлка состоялся митинг.
Сразу после окончания митинга строители прикрепили к лиственнице фанерный щит с надписью: «Город Ургал будет построен коллективом “Укрстрой”».
Новый Ургал строили с размахом. Огромный вокзал, дом культуры, высотки, широкие улицы, огромная котельная, которая должна была обеспечивать теплом город с 80-тысячным населением.
Сегодня Новый Ургал остаётся одной из узловых станций на восточном участке БАМа. А благодаря запущенной по поручению президента России Владимира Владимировича Путина программе модернизации магистрали, значение этого посёлка будет только увеличиваться.