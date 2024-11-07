Новый Ургал в Хабаровском крае отмечает полувековой юбилей

По воспоминаниям старожилов, на месте современного посёлка Новый Ургал когда-то находился небольшой разъезд, который назывался третьим. Здесь было всего пять казарм, в которых жили работники железной дороги. Электричество появилось здесь только в 1971 году, до этого жители пользовались керосиновыми лампами.