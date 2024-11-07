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В Башкирии в ближайшие три дня ожидаются ветер и мокрый снег

В Башкирии в ближайшие три дня ожидаются ветер и мокрый снег.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 83% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Башинформ

По данным синоптиков, в четверг, 7 ноября, ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит −2, −7°.

В пятницу, 8 ноября, прогнозируется небольшой снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Столбики термометров ночью покажут −4, −9°, при прояснениях до −14°, днем 0, −5°.

В субботу, 9 ноября, ожидается небольшой снег, днем переходящий в мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −4, −9°, днем −3, +2°.