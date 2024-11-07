Новогодняя елка появится на центральной площади Владивостока к 17 декабря

Администрация города использует искусственную ёлку, приобретенную в прошлом году Туристским центром Приморского края. Это конструкция модели «Суперлайт» 20, каркас SWD, её высота 20,055 метров, а диаметр 7,74 метра. Подрядчик должен будет доставить все элементы конструкции на место установки, собрать ёлку из почти двух тысяч веток, подключить иллюминацию и обеспечить ее устойчивость.