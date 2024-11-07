Новогодняя елка появится на центральной площади Владивостока к 17 декабря

На центральной площади Владивостока к 17 декабря планируют установить новогоднюю ёлку. На портале Госзакупок уже стартовал аукцион на выполнение работ по монтажу и обслуживанию конструкции. Начальная стоимость аукциона составляет 1,2 миллиона рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
«Работы по тематическому оформлению территории Владивостокского городского округа в рамках цикла мероприятий, посвященных празднованию встречи Нового 2025 года», — указано в информации об объекте закупки на портале.
Администрация города использует искусственную ёлку, приобретенную в прошлом году Туристским центром Приморского края. Это конструкция модели «Суперлайт» 20, каркас SWD, её высота 20,055 метров, а диаметр 7,74 метра. Подрядчик должен будет доставить все элементы конструкции на место установки, собрать ёлку из почти двух тысяч веток, подключить иллюминацию и обеспечить ее устойчивость.
Главный символ Нового года будет украшен почти двумя тысячами разноцветных шаров разного размера. Отмечается, что подрядчику предстоит выполнять техническое обслуживание ёлки и иллюминации с момента установки до 24 декабря.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 ноября.
Напомним, в прошлом году, спустя семь лет, на центральной площади Владивостока появилась новая ёлка. Директор ТИЦ Приморского края Ольга Гуревич рассказала, что старое новогоднее дерево уже отслужило своё — её конструктив не отвечал безопасности ветра. Новая ель приехала идёт из западной части России.