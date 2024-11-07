Экс-депутат из Екатеринбурга попал в список террористов и экстремистов

Евгений Боровик был депутатом думы Екатеринбурга в 2013 — 2018 годах и успел прославиться рядом скандалов. Например, он публично конфликтовал с бывшим мэром Евгением Ройзманом*, дрался после заседания с коллегой по думе Олегом Хабибуллиным, а в 2018-м бежал в Париж из-за уголовного преследования после того, как призвал к расправе над телеведущей Ксенией Собчак, но потом вернулся. В конце 2023 года Боровик окончательно покинул территорию России.