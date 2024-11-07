Экс-депутат из Екатеринбурга попал в список террористов и экстремистов

Жалоба поступила от депутата Государственной думы Андрея Альшевских. Росфинмониторинг внес бывшего депутата в список лиц, связанных с террористической и экстремистской деятельностью. В октябре 2024 года Боровик был заочно арестован по обвинению в оправдании терроризма. Весной он был оштрафован на 45 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.
На сайте в списке террористов и экстремистов Евгений Боровик значится под номером 2923. Также указаны дата и место его рождения.
Евгений Боровик был депутатом думы Екатеринбурга в 2013 — 2018 годах и успел прославиться рядом скандалов. Например, он публично конфликтовал с бывшим мэром Евгением Ройзманом*, дрался после заседания с коллегой по думе Олегом Хабибуллиным, а в 2018-м бежал в Париж из-за уголовного преследования после того, как призвал к расправе над телеведущей Ксенией Собчак, но потом вернулся. В конце 2023 года Боровик окончательно покинул территорию России.
Всероссийскую известность Боровик получил в 2018 году, когда написал обращение к Владимиру Путину с призывом оставить пост президента. Требование депутат объяснял «тупиковой» ситуацией в стране и «просто кошмарной» конкретно в экономике. Через несколько дней Боровик получил из Кремля письмо с отказом.
*Евгений Вадимович Ройзман внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента