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В Самарской области прогнозируют мокрый снег и −4 градуса 7 ноября

В Самарской области будет идти мокрый снег и дуть сильный ветер 7 ноября.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 84% 760 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 7 ноября, днем в Самарской области синоптики прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и температуру до −4 °C. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

Так, в регионе температура воздуха составит +1…-4 °C, а западный и юго-западный ветер достигнет 5−10 м/с. Ночью ожидается местами небольшой снег, похолодает до −1…-6 °C.

В пятницу, 8 ноября, дневная температура будет +2…-3 °C, а ночная понизится до +1…-4 °C. В ночь на субботу местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер усилится до 7−12 м/с.

Снег с дождем сохранится и на следующий день. В субботу, 9 ноября, днем должно потеплеть до 0…+5 °C. Ветер останется сильным.