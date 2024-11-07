В Самарской области прогнозируют мокрый снег и −4 градуса 7 ноября

В четверг, 7 ноября, днем в Самарской области синоптики прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и температуру до −4 °C. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
Так, в регионе температура воздуха составит +1…-4 °C, а западный и юго-западный ветер достигнет 5−10 м/с. Ночью ожидается местами небольшой снег, похолодает до −1…-6 °C.
В пятницу, 8 ноября, дневная температура будет +2…-3 °C, а ночная понизится до +1…-4 °C. В ночь на субботу местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер усилится до 7−12 м/с.
Снег с дождем сохранится и на следующий день. В субботу, 9 ноября, днем должно потеплеть до 0…+5 °C. Ветер останется сильным.