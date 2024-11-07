«Образец подлинного служения искусству»: ушел из жизни артист хора Башкирского театра оперы и балета Эдуард Усманов

На 48 году жизни ушел из жизни после продолжительной болезни артист хора Башкирского государственного академического театра оперы и балета Эдуард Усманов. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.
Эдуард Маратович родился в 1976 году в Салавате. В 2000-ом он закончил Уфимский государственный институт искусств по специальности «Инструментальное исполнительство», а в 2004-ом — аспирантуру Уфимской государственной академии искусств.
С 1999-го артист служил певчим в Симеоновском храме, с 2005-го — в Архиерейском хоре.
Профессиональная деятельность в качестве артиста хора оперного театра для Эдуарда Усманова началась в 2000 году. Также в свое время он занимался аранжировками, участвовал и завоевывал призовые места в международных конкурсах.
Коллеги вспоминают о покойном как о мастере своего дела, профессионализм и преданность музыке которого стали для многих образцом подлинного служения искусству.
Башкирский театр оперы и балета выразил соболезнования родным и близким Эдуарда Маратовича.
— В наших сердцах Эдуард навсегда останется искренним, тактичным и светлым человеком, — заявили коллеги.
Церемония прощания с Эдуардом Усмановым пройдет сегодня, 7 ноября, в 10:30 в Уфимском кафедральном соборном храме Рождества Богородицы (улица Кирова, 102).
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