В Москве ожидаются облачная погода, дождь и до плюс 6 градусов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет от плюс 4 до плюс 6 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до 3 градусов тепла.
Ветер западный, северо-западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 2 — плюс 7 градусов, в ночь на пятницу — от 0 до плюс 5 градусов.