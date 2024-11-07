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В Москве ожидаются облачная погода, дождь и до плюс 6 градусов

Атмосферное давление в столице составит 753 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 83% 760 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и до 6 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от плюс 4 до плюс 6 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до 3 градусов тепла.

Ветер западный, северо-западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 2 — плюс 7 градусов, в ночь на пятницу — от 0 до плюс 5 градусов.