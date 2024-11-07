В Саратове создали метод для изображения мутаций в структуре молекул ДНК

Как пояснили в СГТУ, последовательность нуклеотидов в ДНК благодаря разработке будет отображаться в виде картинки, а не, например, страницы текста со специфичной для каждого вируса генетической информацией. Это во многом ускорит исследования биологов и медиков, облегчив восприятие информации.