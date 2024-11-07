В Саратове создали метод для изображения мутаций в структуре молекул ДНК

САРАТОВ, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые в Саратове создали специальный метод для изображения структуры молекул ДНК биологических объектов, в том числе вирусов. Его применение позволит облегчить восприятие информации и формировать банки с признаками мутаций, сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Гагарина Ю. А.
«Применение метода позволит автоматически обрабатывать и генерировать отображения структуры молекул ДНК, соответствующих различным мутациям биологических объектов, в том числе вирусов. В свою очередь, это будет способствовать формированию банков уникальных идентификаторов этих мутаций. Разработанный подход использует оптические методы формирования изображения и отличается чувствительностью к малым изменениям», — рассказали в вузе.
Речь идет о разработке метода поляризационного картирования, а также поддерживающих его алгоритмов и компьютерных программ для визуального представления особенностей генетического кода.
Необходимость разработки.
Как пояснили в СГТУ, последовательность нуклеотидов в ДНК благодаря разработке будет отображаться в виде картинки, а не, например, страницы текста со специфичной для каждого вируса генетической информацией. Это во многом ускорит исследования биологов и медиков, облегчив восприятие информации.
Мутации вирусов могут приводить к появлению новых вариантов, которые лучше приспособлены к окружающей среде, быстрее передаются и не поддаются назначаемым лекарственным препаратам. Изучение таких мутаций важно, поскольку позволяет совершенствовать вакцины и снижать число осложнений при заболевании.
«Применяя метод, можно синтезировать уникальное изображение, соответствующее определенной последовательности нуклеотидов в молекулах ДНК — генетическому коду рассматриваемого вируса или другого объекта. Сравнение получаемых изображений позволяет говорить о высокой чувствительности такого подхода, то есть образцы, где из нескольких тысяч нуклеотидов отличаются единицы, формируют заметно отличные изображения», — приводятся слова одного из авторов разработки Марины Алоновой.
Авторами исследования стали доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой «Физика» Физико-технического института Дмитрий Зимняков и кандидат физико-математических наук, доцент этой же кафедры Марина Алонова.