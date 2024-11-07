Омский Аэропорт сообщил о задержке рейсов из-за снегопада

В Омском Аэропорту временно органичен прием бортов в связи с метелью. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
На данный момент рейс ЕО479 авиакомпании Сочи — Омск авиакомпании ИКАР направлен на запасной аэродром в Новосибирск. Рейсы из Омска вылетают по расписанию. Все борты проходят процедуру подготовки к полетам во время метели.
Также в аэропорту сообщили, что из-за метели всю необходимую информацию необходимо уточнять в справочной службе по телефону 55−69−11. Кроме того, рассчитывайте время до прибытия в аэропорт, из-за пробок время должно быть увеличено.
Напоминаем, что регистрация на внутренние рейсы открывается за два часа до вылета и закрывается за 40 минут до вылета.