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Омский Аэропорт сообщил о задержке рейсов из-за снегопада

Омский Аэропорт направляет рейсы в соседний Новосибирск.

Источник: Комсомольская правда

В Омском Аэропорту временно органичен прием бортов в связи с метелью. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

На данный момент рейс ЕО479 авиакомпании Сочи — Омск авиакомпании ИКАР направлен на запасной аэродром в Новосибирск. Рейсы из Омска вылетают по расписанию. Все борты проходят процедуру подготовки к полетам во время метели.

Также в аэропорту сообщили, что из-за метели всю необходимую информацию необходимо уточнять в справочной службе по телефону 55−69−11. Кроме того, рассчитывайте время до прибытия в аэропорт, из-за пробок время должно быть увеличено.

Напоминаем, что регистрация на внутренние рейсы открывается за два часа до вылета и закрывается за 40 минут до вылета.