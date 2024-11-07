Мошенник вернет пенсионеру из Иркутского района более миллиона рублей

В Иркутском районе пенсионеру вернут деньги, которые в 2023 году украли мошенники. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
В январе прошлого года 71-летний мужчина из поселка Молодежный хотел заработать на инвестициях, однако нарвался на аферистов и потерял более миллиона рублей. Тогда следователи завели уголовное дело, спустя некоторое время стало известно, что все деньги были переведены на счет жителя города Ухты, что находится в Республике Коми.
— В защиту прав пенсионера правоохранители направили исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 200 тысяч рублей, — рассказывают в ведомстве.
Суд требование удовлетворил, а значит, в ближайшее время пенсионеру вернут всю сумму и выплатят проценты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следкома России заинтересовался ситуацией о мошенничестве с квартирой в Иркутске.