Мошенник вернет пенсионеру из Иркутского района более миллиона рублей

В январе прошлого года 71-летний мужчина из поселка Молодежный хотел заработать на инвестициях, однако нарвался на аферистов и потерял более миллиона рублей. Тогда следователи завели уголовное дело, спустя некоторое время стало известно, что все деньги были переведены на счет жителя города Ухты, что находится в Республике Коми.