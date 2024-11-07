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Мошенник вернет пенсионеру из Иркутского района более миллиона рублей

71-летний мужчина в прошлом году хотел заработать на инвестициях.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутском районе пенсионеру вернут деньги, которые в 2023 году украли мошенники. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

В январе прошлого года 71-летний мужчина из поселка Молодежный хотел заработать на инвестициях, однако нарвался на аферистов и потерял более миллиона рублей. Тогда следователи завели уголовное дело, спустя некоторое время стало известно, что все деньги были переведены на счет жителя города Ухты, что находится в Республике Коми.

— В защиту прав пенсионера правоохранители направили исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 200 тысяч рублей, — рассказывают в ведомстве.

Суд требование удовлетворил, а значит, в ближайшее время пенсионеру вернут всю сумму и выплатят проценты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следкома России заинтересовался ситуацией о мошенничестве с квартирой в Иркутске.