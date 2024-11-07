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В Омске для очистки улиц от снега вывели дополнительную технику

В мэрии ежедневно выводят на уборку улиц дополнительную технику.
Источник: Комсомольская правда

В Омске из-за снегопада дорожники работали всю ночь. Дополнительно на уборку улиц от снега было выведено 16 единиц техники.

«В день добавляем еще 16 единиц, выводим на очистку тротуаров и остановок дополнительных рабочих. В период непрекращающихся осадков основная задача — обеспечить доступность и безопасность дорожного движения», — поделился оперативной информацией Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Добавим, что для уборки улиц привлекается вся свободная техника и люди. На уборку улиц выведено более 100 единиц техники: комбинированные дорожные машины, трактора с навесным оборудованием, пескобросы и погрузчики.