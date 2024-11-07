Сдачу подземного перехода на Павленко в Хабаровске снова перенесли

Срок сдачи подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Павленко» в Хабаровске сдвинуты на середину ноября. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в администрации столицы региона, заминка связана с задержкой сроков поставки поликарбоната, который используется в качестве покрытия кровли надземной части тоннеля. Ориентировочно, все работы должны завершить до 15 числа.
Напомним, что косметический ремонт пешеходного тоннеля проводится едва ли не ежегодно, но очень скоро объект снова нуждается в нём. Дело в том, что в отличии от аналогичных переходов на Большой, Энергомаше и около железнодорожного вокзала, где относительный порядок худо-бедно поддерживают арендаторы, на Павленко нет торговых павильонов. Для продавцов там слишком маленький поток людей. К очередной реконструкции, на которую было выделено 13 миллионов рублей, администрация города приступила в июле текущего года.
— Планировали завершить работы в конце октября, но вынуждены были перенести срок сдачи объекта из-за несвоевременной поставки поликарбоната для установки кровли. Сегодня все материалы доставлены, и подрядчиком активно ведется работа по реконструкции, — рассказал заместитель начальника отдела благоустройства городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Рыкунов. К настоящему времени рабочие завершили покраску стен внутри и снаружи пешеходного тоннеля, восстановили ступени и уложили новую плитку на входных группах. Кроме того, завершена окраска металлоконструкций сооружения и уложен асфальт на прилегающей к нему территории. После того, как будет закончена кровля, рабочие смонтируют новую систему освещения и разместят камеры видеонаблюдения — они будут подключены к системе «Безопасный город», что должно помочь в борьбе с вандалами.
Отметим, что ранее инициативная группа жителей Хабаровска предложила необычно оформить подземный переход в районе остановки «Павленко». Так, в преддверии Дня Победы над фашисткой Германией стены тоннеля должны украсить яркие граффити на патриотическую тематику. К работе художники планируют приступить в 2025 году.