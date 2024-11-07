Сдачу подземного перехода на Павленко в Хабаровске снова перенесли

— Планировали завершить работы в конце октября, но вынуждены были перенести срок сдачи объекта из-за несвоевременной поставки поликарбоната для установки кровли. Сегодня все материалы доставлены, и подрядчиком активно ведется работа по реконструкции, — рассказал заместитель начальника отдела благоустройства городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Рыкунов. К настоящему времени рабочие завершили покраску стен внутри и снаружи пешеходного тоннеля, восстановили ступени и уложили новую плитку на входных группах. Кроме того, завершена окраска металлоконструкций сооружения и уложен асфальт на прилегающей к нему территории. После того, как будет закончена кровля, рабочие смонтируют новую систему освещения и разместят камеры видеонаблюдения — они будут подключены к системе «Безопасный город», что должно помочь в борьбе с вандалами.