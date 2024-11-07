«Мама есть мама»: омичей умилило видео из Большереченского зоопарка с обезьянкой

В Большереченском зоопарке показали трогательные кадры яванской макаки со своим детенышем. Заметно, как мама оберегает малыша и заботиться о том, чтобы крохе было удобно.
«Бони действительно прекрасная мама. И не стоит думать, что все представители животного мира достойно исполняют свой материнский долг. В природе случается разное. Поэтому мы считаем, что нам очень повезло!», — отметили в зоопарке.
Как рассказали зоологи, Бони достаточно тревожная мама. Первое время она скрывала детеныша от окружающих. Специалистам приходилось наблюдать, когда мамочка покажет им малыша.