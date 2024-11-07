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«Мама есть мама»: омичей умилило видео из Большереченского зоопарка с обезьянкой

В Большереченском зоопарке показали трогательные кадры яванской макаки Бони со своим детенышем Яшкой.
Источник: Комсомольская правда

В Большереченском зоопарке показали трогательные кадры яванской макаки со своим детенышем. Заметно, как мама оберегает малыша и заботиться о том, чтобы крохе было удобно.

«Бони действительно прекрасная мама. И не стоит думать, что все представители животного мира достойно исполняют свой материнский долг. В природе случается разное. Поэтому мы считаем, что нам очень повезло!», — отметили в зоопарке.

Как рассказали зоологи, Бони достаточно тревожная мама. Первое время она скрывала детеныша от окружающих. Специалистам приходилось наблюдать, когда мамочка покажет им малыша.