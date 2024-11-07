Дети Хабаровска обратились к водителям с призывом соблюдать ПДД

С помощью рисунков и писем дети обратились к водителям транспортных средств с призывом соблюдать правила дорожного движения.
Акция проходила на оживленной улице вблизи школы под присмотром автоинспекторов. Участники акции, одетые в световозвращающие жилеты, вручали свои послания в руки взрослых участников дорожного движения.
Водители, получившие письма, становятся более внимательными на проезжей части. Это мероприятие направлено на повышение осведомленности водителей о необходимости соблюдения ПДД для сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения, в первую очередь детей, которые являются самыми незащищенными в городском трафике.
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