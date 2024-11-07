Дети Хабаровска обратились к водителям с призывом соблюдать ПДД

Водители, получившие письма, становятся более внимательными на проезжей части. Это мероприятие направлено на повышение осведомленности водителей о необходимости соблюдения ПДД для сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения, в первую очередь детей, которые являются самыми незащищенными в городском трафике.