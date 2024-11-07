Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дети Хабаровска обратились к водителям с призывом соблюдать ПДД

В рамках профилактического мероприятия «Твой ход, пешеход» ученики третьего класса МБОУ лицей «Ритм» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции Хабаровского края провели акцию «Письмо водителю».

Источник: РИА "Новости"

С помощью рисунков и писем дети обратились к водителям транспортных средств с призывом соблюдать правила дорожного движения.

Акция проходила на оживленной улице вблизи школы под присмотром автоинспекторов. Участники акции, одетые в световозвращающие жилеты, вручали свои послания в руки взрослых участников дорожного движения.

Водители, получившие письма, становятся более внимательными на проезжей части. Это мероприятие направлено на повышение осведомленности водителей о необходимости соблюдения ПДД для сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения, в первую очередь детей, которые являются самыми незащищенными в городском трафике.

Читайте также: Подросток купил конструктор и угодил в «лапы» мошенников.

ГИБДД