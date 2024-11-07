Пенсионеров ждут повешенные выплаты с 1 декабря в Новосибирской области

Повышенную пенсию с 1 декабря начнут получать люди, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата будет удвоена и составит 15 134,66 рубля.
Единовременную выплату в размере 50 000 рублей получат блокадники в честь 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда.
Размер пенсии людям с инвалидностью первой группы увеличится на 7567,33 рубля. Если фиксированную выплату уже повышали, то в связи с 80-летием ее поднимать не будут.
Досрочные выплаты ждут пенсионеров из Новосибирской области в ноябре. Подробнее в материале «МК» в Новосибирске.