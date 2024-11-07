Новосибирский ВК «Локомотив» обыграл «Динамо-Урал»

Благодаря этой победе Новосибирский клуб оказался на втором месте турнирной таблицы Суперлиги. Теперь у команды в активе 22 очка. Самыми результативными игроками матча стали блокирующий Дмитрий Лызик и диагональный Раджаб Шахбанмирзаев.