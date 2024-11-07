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Новосибирский ВК «Локомотив» обыграл «Динамо-Урал»

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» выиграл у «Динамо-Урал» в матче 10-го тура мужской Суперлиги. Игра команд завершилась со счетом 3:2 (23:25, 25:20, 25:14, 23:25, 15:13) в пользу сибиряков.

Благодаря этой победе Новосибирский клуб оказался на втором месте турнирной таблицы Суперлиги. Теперь у команды в активе 22 очка. Самыми результативными игроками матча стали блокирующий Дмитрий Лызик и диагональный Раджаб Шахбанмирзаев.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, что Новосибирский «Локомотив» обыграл столичный МГТУ в домашнем матче. Он закончился со счетом 3:0.

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