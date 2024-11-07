Красноярка отсудила у мебельного магазина 71 тысячу рублей за диван не того цвета

Красноярке пришлось судиться с мебельным магазином из-за неправильного оттенка дивана. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
Женщина оформила заказ в мебельном отделе торгового комплекса «Бульваръ» на улице Вавилова. Красноярка выбрала модель и обивочный материал светло-бежевого цвета с золотистым отливом, обозначенный маркировкой «FUSION».
В договоре указали название образца цвета, но оказалось, что под этой маркировкой значится несколько вариантов обивки. В день доставки женщина получила темно-серый диван вместо светло-бежевого. Покупательница отказалась принимать заказ и расторгла договор.
Красноярка потребовала вернуть ей деньги, но магазин не удовлетворил ее претензии добровольно. Тогда покупательница обратилась в красноярский Роспотребнадзор. Специалисты управления подали исковое заявление.
На суде было достигнуто мировое соглашение — ООО «Новый диван» обязалось выплатить женщине 71 548 рублей, в том числе стоимость изготовления дивана — 64 860 рублей, а также 6 688 рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами. Деньги потребительнице уже выплачены.