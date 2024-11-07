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В Дивногорске владельца катера наказали за нелегальные перевозки пассажиров

В Красноярском крае оштрафуют судовладельца за катание туристов без лицензии.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Дивногорске оштрафуют владельца катера, еще в августе нелегально катавшего туристов по Енисею. Дело дошло до суда только сейчас. Об этом 7 ноября сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как оказалось, у судовладельца не было лицензии на перевозки людей, и безопасность во время водной прогулки никто не гарантировал.

После вмешательства Красноярской транспортной прокуратуры нарушителя наказали. За предпринимательскую деятельность в транспортной сфере без лицензии он заплатит штраф — 50 тысяч рублей. Кроме этого, суд запретил хозяину маломерного судна безлицензионные пассажирские перевозки.