В Дивногорске владельца катера наказали за нелегальные перевозки пассажиров

В Дивногорске оштрафуют владельца катера, еще в августе нелегально катавшего туристов по Енисею. Дело дошло до суда только сейчас. Об этом 7 ноября сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как оказалось, у судовладельца не было лицензии на перевозки людей, и безопасность во время водной прогулки никто не гарантировал.
После вмешательства Красноярской транспортной прокуратуры нарушителя наказали. За предпринимательскую деятельность в транспортной сфере без лицензии он заплатит штраф — 50 тысяч рублей. Кроме этого, суд запретил хозяину маломерного судна безлицензионные пассажирские перевозки.