Роскосмос вывел на орбиту спутник студентов ДВФУ

Сейчас спутник находится на орбите Земли, он будет регистрировать опасные гелиогеофизические явления в околоземном космическом пространстве и производить радиоизмерения.
Малый космический аппарат был разработан в центре компетенций Госкорпорации «Роскосмос», созданном на базе политехнического института ДВФУ совместно с Центром проектной деятельности ДВФУ. В разработку спутника и его предшественников внесли свой вклад более 30 студентов, эту работу они вели на протяжении 6 лет, отмечает пресс-служба ДВФУ.
Спутник, созданный в стенах ДВФУ, стал одним из 53 российских и зарубежных спутников, которые были запущены на носителе «Союз-2.1б». Самыми крупными из них стали гелиогеофизические космические аппараты «Ионосфера-М» № 1 и № 2, предназначенные для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли. МКА «Владивосток-1» был запущен по программе Госкорпорации «Роскосмос» «УниверСат» — программе по поддержке и развитию прикладных научных МКА разработки российских университетов.
На создании одного малого космического аппарата учащиеся ДВФУ не остановятся. Помимо проводимого анализа данных, которые студенты будут получать со спутника прямо в лабораторию вуза, в разработке у университета также находятся еще несколько малых космических аппаратов, которые в будущем планируются отправить на орбиту.