Роскосмос вывел на орбиту спутник студентов ДВФУ

Спутник, созданный в стенах ДВФУ, стал одним из 53 российских и зарубежных спутников, которые были запущены на носителе «Союз-2.1б». Самыми крупными из них стали гелиогеофизические космические аппараты «Ионосфера-М» № 1 и № 2, предназначенные для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли. МКА «Владивосток-1» был запущен по программе Госкорпорации «Роскосмос» «УниверСат» — программе по поддержке и развитию прикладных научных МКА разработки российских университетов.