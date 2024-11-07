Новосибирский астрофотограф снял загадочную туманность «Пузырь»

Сергей Поляков, астрофотограф из Новосибирска, запечатлел загадочные туманности, характерные для разных созвездий, в черте города. Он поделился своими снимками на личной странице во «ВКонтакте».
Он рассказал, что выезжать за город для съемок было поздно, поэтому оборудование Поляков установил прямо во дворе.
В сложных условиях, которые Алексей назвал «световым адом», сибиряку удалось запечатлеть несколько туманностей: «Пузырь» из созвездия Кассиопеи, «Головастики» из созвездия Возничий, «Калифорния» и «Пламенеющая звезда».
Фотограф сравнил свой снимок «Пузыря» с кадрами, сделанными телескопом «Хаббл» — мощным инструментом, который находится на орбите Земли и был создан в рамках проекта НАСА и Европейского космического агентства.
«Сама по себе возможность сравнивать любительский снимок с Хабблом уже “взрывает мозг”! Я помню, как в 90-е годы, когда у меня не было своего компьютера, я ходил к другу скачать фото орбитального телескопа, чтобы потом распечатать и любоваться», — написал астрофотограф.
Напомним, что астрофотограф из Новосибирска заснял редкую комету ATLAS.