Новосибирский астрофотограф снял загадочную туманность «Пузырь»

«Сама по себе возможность сравнивать любительский снимок с Хабблом уже “взрывает мозг”! Я помню, как в 90-е годы, когда у меня не было своего компьютера, я ходил к другу скачать фото орбитального телескопа, чтобы потом распечатать и любоваться», — написал астрофотограф.