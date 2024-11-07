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До +15 градусов потеплеет на Кубани днем 7 ноября

В Краснодарский край пришло обещанное потепление.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 84% 760 мм рт. ст. +20°

До +15 градусов потеплеет на Кубани днем 7 ноября, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Местами ожидаются небольшие дожди, утром в предгорных районах мокрый снег, в горах — снег.

Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, местами порывы 12−14 м/с.

Температура воздуха днем +10…+15 градусов.

На Черноморском побережье местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 9−14 градусов.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время погоду над территорией Кубани начнет определять гребень антициклона, который будет вытеснять облачность.

Осадки будут постепенно ослабевать. В конце недели ожидается благоприятная погода.

«АиФ-Юг» писал — жителей Кубани предупреждают о предстоящей магнитной буре. В четверг, 7 ноября, ожидается слабая магнитная буря класса G1. По прогнозам, вспышка начнется в 15:00 и продлится до 18:00. Из-за геомагнитного шторма могут наблюдаться перебои в радиосвязи.