До +15 градусов потеплеет на Кубани днем 7 ноября, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Местами ожидаются небольшие дожди, утром в предгорных районах мокрый снег, в горах — снег.
Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, местами порывы 12−14 м/с.
Температура воздуха днем +10…+15 градусов.
На Черноморском побережье местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 9−14 градусов.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время погоду над территорией Кубани начнет определять гребень антициклона, который будет вытеснять облачность.
Осадки будут постепенно ослабевать. В конце недели ожидается благоприятная погода.
«АиФ-Юг» писал — жителей Кубани предупреждают о предстоящей магнитной буре. В четверг, 7 ноября, ожидается слабая магнитная буря класса G1. По прогнозам, вспышка начнется в 15:00 и продлится до 18:00. Из-за геомагнитного шторма могут наблюдаться перебои в радиосвязи.