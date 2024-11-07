До +15 градусов потеплеет на Кубани днем 7 ноября

«АиФ-Юг» писал — жителей Кубани предупреждают о предстоящей магнитной буре. В четверг, 7 ноября, ожидается слабая магнитная буря класса G1. По прогнозам, вспышка начнется в 15:00 и продлится до 18:00. Из-за геомагнитного шторма могут наблюдаться перебои в радиосвязи.