В России оценят влияние вод с Фукусимы на радиоактивность в Охотском море

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Научная экспедиция Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН направилась в Охотское море для оценки содержания радионуклидов в водах, подверженных воздействию стоков с японской АЭС «Фукусима-1», и съемки шельфа Сахалина. Об этом сообщается на сайте института.
«Из порта Владивосток вышла научная экспедиция Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН на научно-исследовательском судне “Академик Опарин” (рейс № 75). Экспедиция продолжит изучение экологического состояния вод Охотского моря. Несмотря на то, что результаты предыдущих исследований показали отсутствие угрозы радиационной безопасности морских акваторий России в связи со сливом загрязненных вод с АЭС “Фукусима-1”, экспедиция проведет дополнительное обследование южной части Охотского моря и района Курильских островов, наиболее подверженных воздействию фукусимских вод», — говорится в сообщении.
Это уже третий в 2024 году рейс, направленный на исследование волнующей всех проблемы возможного радиационного загрязнения океана. Кроме того, ученые выполнят комплексные съемки на северо-восточном шельфе острова Сахалин в районах разработки и добычи углеводородных ресурсов, проведут исследование структуры течений и характера водообмена между Охотским морем и Тихим океаном, оценят содержание радионуклидов в водах южной части Охотского моря.
Продолжительность экспедиции составит 25 суток. В ней участвуют сотрудники и аспиранты институтов ДВО РАН, студенты Дальневосточного федерального университета. На научном судне находится дальневосточный писатель Лев Сысоров, который работает над романом о судьбе исследователей океана. Руководит экспедицией заведующий лабораторией физической океанологии Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева ДВО РАН Вячеслав Лобанов.