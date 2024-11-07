В России оценят влияние вод с Фукусимы на радиоактивность в Охотском море

Это уже третий в 2024 году рейс, направленный на исследование волнующей всех проблемы возможного радиационного загрязнения океана. Кроме того, ученые выполнят комплексные съемки на северо-восточном шельфе острова Сахалин в районах разработки и добычи углеводородных ресурсов, проведут исследование структуры течений и характера водообмена между Охотским морем и Тихим океаном, оценят содержание радионуклидов в водах южной части Охотского моря.