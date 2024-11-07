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В нескольких районах Севастополя временно отключат свет

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя в четверг приостановят подачу электричества. Об этом сообщает «Севастопольэнерго».

Источник: РИА "Новости"

Ограничения будут введены для выполнения неотложных работ, уточнили на предприятии.

С 09:00 до 16:00 света не будет в некоторых дома по адресам: ул. Академика Крылова, ул. Гоголя, ул. Ялтинская.

С 10:30 до 15:00 электричество отключат ряду абонентов на улицах Руднева, Ручьевая и Восточная.

С 09:00 до 17:00 на час-полтора без электроэнергии останутся отдельные дома: ул. 2-я линия Бомбор, ул. Героев Севастополя, пер. Перекомский, спуск Петровский, ул. Подольцева, пер. Галицкий, ул. Волынская, ул. 2-я Бастионная, ул. Синопская, 2, ул. Хрулева, ул. Хрусталева.

Свет отключат и некоторым абонентам по адресам: ул. Туннельная, ул. Белостокская, ул. Бутырская, ул. Горького, ул. Папанина, ул. Чесменская, ул. Розы Люксембург, ул. Адмирала Макарова.

Коснется ограничение подачи электроэнергии и села Орлиное: ул. Коцюбы, ул. Молодежная, ул. Строительная, ул. Вишневая, ул. Подлесная, ул. Родниковская, ул. Урожайная, ул. Счастливая, пер. Ровный, ул. Рассветная, ул. Рябиновая, КСП «Красный Октябрь».

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