В нескольких районах Севастополя временно отключат свет

Ограничения будут введены для выполнения неотложных работ, уточнили на предприятии.
С 09:00 до 16:00 света не будет в некоторых дома по адресам: ул. Академика Крылова, ул. Гоголя, ул. Ялтинская.
С 10:30 до 15:00 электричество отключат ряду абонентов на улицах Руднева, Ручьевая и Восточная.
С 09:00 до 17:00 на час-полтора без электроэнергии останутся отдельные дома: ул. 2-я линия Бомбор, ул. Героев Севастополя, пер. Перекомский, спуск Петровский, ул. Подольцева, пер. Галицкий, ул. Волынская, ул. 2-я Бастионная, ул. Синопская, 2, ул. Хрулева, ул. Хрусталева.
Свет отключат и некоторым абонентам по адресам: ул. Туннельная, ул. Белостокская, ул. Бутырская, ул. Горького, ул. Папанина, ул. Чесменская, ул. Розы Люксембург, ул. Адмирала Макарова.
Коснется ограничение подачи электроэнергии и села Орлиное: ул. Коцюбы, ул. Молодежная, ул. Строительная, ул. Вишневая, ул. Подлесная, ул. Родниковская, ул. Урожайная, ул. Счастливая, пер. Ровный, ул. Рассветная, ул. Рябиновая, КСП «Красный Октябрь».