В Новосибирске разработали систему на основе ИИ для помощи в обучении слепых

«Мы с командой разработали систему автоматизации обучения для незрячих и слабовидящих при использовании искусственного интеллекта. Основной продукт — это веб-сервис, который способен визуализировать перемещение подушечек пальцев незрячих в виде тепловой карты, основываясь на данных с камеры пользователя», — сказала разработчик.
Физически разработка представляет собой программно-аппаратный комплекс, включающий установку с закрепленной веб-камерой. Она отслеживает и распознает руку незрячего человека и отображает перемещения на тепловой карте. Как отметила Фролова, прямых аналогов у разработки на рынке сейчас не существует. При этом преимущество перед косвенными аналогами именно в применении системы визуализации. «Это новшество в сфере инклюзивного образования», — подчеркнула она, добавив, что в 2025 году разработчики планируют начать сотрудничество со Всероссийским обществом слепых.
Как отмечают авторы разработки, в России насчитывается 26 тыс. педагогов для незрячих людей. Их основная работа заключается в наблюдении за перемещением пальцев таких учеников. При этом не существует объективного инструмента для оценки прогресса обучения, из-за чего снижается качество этого процесса при большой нагрузке на педагогов.
Технопарк новосибирского Академгородка начал функционировать в 2006 году. В нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний, 215 из них размещены на площадке «Академпарка», остальные имеют возможность пользоваться его инфраструктурой.