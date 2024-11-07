В Новосибирске разработали систему на основе ИИ для помощи в обучении слепых

Физически разработка представляет собой программно-аппаратный комплекс, включающий установку с закрепленной веб-камерой. Она отслеживает и распознает руку незрячего человека и отображает перемещения на тепловой карте. Как отметила Фролова, прямых аналогов у разработки на рынке сейчас не существует. При этом преимущество перед косвенными аналогами именно в применении системы визуализации. «Это новшество в сфере инклюзивного образования», — подчеркнула она, добавив, что в 2025 году разработчики планируют начать сотрудничество со Всероссийским обществом слепых.