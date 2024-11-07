«Та ночь для супругов могла оказаться последней». Участковый из Бурятии спас семейную пару от гибели

Герои не носят плащей, герои спасают людей. Участковый уполномоченный полиции Дмитрий Безбородов помог двум людям, несмотря на поздний час и законный отпуск.
Произошло все вечером 3 октября в селе Подлопатки Мухоршибирского района. Пламя охватило дом, в котором в это время находилась супружеская пара. Соседка заметила, что начался пожар, звонила жильцам, только вот те не брали трубку. К счастью, на быстром наборе оказался номер участкового.
Правоохранитель позвонил в пожарную часть, а после сам отправился на место происшествия.
Супружеская пара временно живет у знакомых. Фото: ГУ МВД России по Республике Бурятия.
— Подъезжая, он увидел, что полыхает угловая часть дома, огонь уже пошёл под кровлю. Заметил он и проживающего рядом мужчину — тот, чтобы помочь, перелезал через забор, так как ворота были закрыты, — рассказывают КП-Иркутск в ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Они начали стучать во входную дверь, но никто не отзывался. Пришлось выбивать, пробираться с фонариком и будить хозяев, которые, кстати, крепко спали и ничего не подозревали.
Они быстро собрали теплую одежду, документы, часть вещей и выбежали на улицу. После правоохранитель зашел в дом еще раз — убедился, что там никого не осталось, также вынес газовые баллончики от плиты, которые могли взорваться в любой момент.
Затем разобрали забор, который прилегал к соседнему дому, чтобы пламя не перекинулось дальше. А тут и спасатели подоспели, совместными усилиями потушили огонь, а затем собрали вещдоки, которые могли указать на причину пожара.
— Майор полиции Дмитрий Безбородов уже более 16 лет трудится участковым уполномоченным. Он — первый, к кому обращаются в трудную минуту местные жители, — уточнили в МВД.
Помощь врачей супружеской паре не понадобилась, а жить они остались у знакомых.
— Если бы они не среагировали так быстро, дом сгорел бы полностью, а вместе с ним и мы. Огромное им спасибо за качественную работу, вызов пожарных, заботу. Они спасли нас! — поблагодарила женщина.