«Та ночь для супругов могла оказаться последней». Участковый из Бурятии спас семейную пару от гибели

— Подъезжая, он увидел, что полыхает угловая часть дома, огонь уже пошёл под кровлю. Заметил он и проживающего рядом мужчину — тот, чтобы помочь, перелезал через забор, так как ворота были закрыты, — рассказывают КП-Иркутск в ГУ МВД России по Республике Бурятия.