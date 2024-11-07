Второй корпус ОмГУ остался без отопления из-за порыва труб

«Аварийная бригада оперативно выехала на обследование и начала работу. В ходе осмотра были проведены откачка воды и тщательный поиск повреждения. Результаты обследования показали, что повреждение находится на трубопроводе диаметром 325 мм. Всю ночь наши специалисты трудились на месте. В результате выполненных работ было заменено 4 метра трубопровода», — сообщили в компании.