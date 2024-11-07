Второй корпус ОмГУ остался без отопления из-за порыва труб

В среду, 6 ноября, местные жители сообщили о прорыве труб рядом со вторым корпусом ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, который располагается на проспекте Мира, 55а. В результате здание осталось без отопления, а занятия не отменили.
В Тепловой компании отреагировали на происшествие.
«Аварийная бригада оперативно выехала на обследование и начала работу. В ходе осмотра были проведены откачка воды и тщательный поиск повреждения. Результаты обследования показали, что повреждение находится на трубопроводе диаметром 325 мм. Всю ночь наши специалисты трудились на месте. В результате выполненных работ было заменено 4 метра трубопровода», — сообщили в компании.
В настоящее время работы продолжаются, задействована вся необходимая техника.