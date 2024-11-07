Курсанты «Муравьев-Амурский 2030» из Хабаровского края пройдут обучение в Китае

«Модуль в Китае будет поделен на три части: лекции экспертов, практические визиты в компании и погружение в культурную специфику. Перед участниками выступят эксперты из Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, а также сотрудники ведущих китайских компаний и ключевых государственных институтов. Курсанты посетят компании-лидеры в своих отраслях, где ознакомятся с их моделью управления, технологическими решениями и стратегией развития. Культурный блок будет охватывать визиты в зоны урбанистического и технологического развития, а также площадки для эффективного взаимодействия с гражданами страны и предоставления им госуслуг», — рассказал руководитель Китайского центра, профессор практики Школы управления Сколково" Олег Ремыга.