Курсанты «Муравьев-Амурский 2030» из Хабаровского края пройдут обучение в Китае

Участники программы «Муравьев-Амурский 2030» из Хабаровского края смогут пройти обучение и стажировку в Китае. Впервые в мероприятии состоится международный модуль. Он призван подчеркнуть важность разворота на Восток. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Программа реализуется уже третий год. Ее цель — подготовка управленческих кадров для работы на Дальнем Востоке. Участники получают знания и навыки в области государственного управления.
После года обучения выпускники на два года переезжают работать в регионы Дальнего Востока. Всего на трех потоках обучаются 150 человек, 63 уже заступили на службу: занимают должности министров, замминистров, советников губернаторов, начальников управлений, заместителей глав муниципалитетов, а также возглавляют региональные институты развития и проектные офисы дальневосточного трека «Приоритет 2030» в ведущих вузах.
«Модуль в Китае будет поделен на три части: лекции экспертов, практические визиты в компании и погружение в культурную специфику. Перед участниками выступят эксперты из Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, а также сотрудники ведущих китайских компаний и ключевых государственных институтов. Курсанты посетят компании-лидеры в своих отраслях, где ознакомятся с их моделью управления, технологическими решениями и стратегией развития. Культурный блок будет охватывать визиты в зоны урбанистического и технологического развития, а также площадки для эффективного взаимодействия с гражданами страны и предоставления им госуслуг», — рассказал руководитель Китайского центра, профессор практики Школы управления Сколково" Олег Ремыга.
По программе обучение прошли 12 жителей Хабаровского края, в регионе работу нашли пятеро выпускников. На третьем потоке программы проходят обучение четыре курсанта из региона.