В Краснодаре 7 ноября ожидаются массовые отключения света

Так, с 9:00 до 17:00 ресурс не будет подаваться по следующим адресам: ул. Рашпилевская 34; ул. Калинина 197, 201; ул. Длинная 82−96, 93−105; ул. Октябрьская 165; Кирова 110−136, 101−111,117−127; ул. п. Знаменский ул. Светлая; ул. 1 Гвардейская; ул. Звенигородская 2−14, 26−32; ул. Голубиная 30−42,31−43; ул. Народная 31−31; ул. Ямская 2; ул. Гиагинская 9−9,5−13, 8−18; ул. Архангельская 2−14, 1−15, 19−49,34−46,20−48; ул. Народный пер. 2; ул. Звенигородская 2−8; ул. Административная 15−29, 8−20; ул. Народная 2−12, 1−13; ул. Прерывистый пер. 2−14, 1−13; ул. Гуденко 3, 6, 17−29, 16−30; ул. Луганская 5−13; ул. Милицейская 6−10, 3−21; ул. Верная 1−21, 37−39; ул. Сенная 4−6,1−5; ул. Семеновская 183, 210−248,163−193; ул. Посадская 1−5, 6−18, 9−19; ул. Троицкая 152−176, 237−265; ул. Новочеркасская 2−14, 152−162, 163; ул. Архангельский 2пр. 1−21, 2−4, 18−40; ул. Архангельский 1пр. 13−35, 2−28; ул. Архангельский 3пр. 6−52, 1−31; ул. Архангельский 5пр. 11, 2−12, 3−7; ул. Архангельский 6пр. 2−2, 14−38, 1−27, 35−51; ул. Звенигородский 1 пр. 1−21,2−22; ул. Звенигородский 2 пр. 1−21, 2−36, 35−41; ул. Звенигородский 3пр. 16−22, 19−25; ул. Заводовского 44−46; ул. Беломорская 22−28; ул. Холмогорская 23−77, 2−60; ул. Поморская 24−76; ул. Российская 440; ул. Звездная 14; ул. Красюка 33−45; ул. Агрономическая 236−262, 233−245; ул. Шолохова 20−24, 13−29, 28−42; ул. Шаляпина, 28; ул. Концевича 14−22, 17−25; ул. Косенко 4. 10−12; ул. Хаджинова 10−12; ул. Алуштинская 236−262; ул. Ангарская 24−40, 19−29, 31−39; ул. Алмазная 19−29,18−26; ул. Есенина 261−281, 82, 236−262; ул. Агрохимическая 111, 121; ул. Шаляпина 1 пер. 1−5; ул. Шаляпина 2 пер. 1−9,2−6; ул. Гомельская 1−9, 2−8; ул. Есенина пер. 2−16; ул. Вечная, 30; ул. Пригородная 1/16, 1/18, 1−7, 12, 17−21, 29; ул. Голубиная 1−27,2−28; ул. Ивановская 168−174; ул. Средняя 2−10,1−17.



В период с 10:00 до 14:00 будут обесточены ул. Ставропольская 85, 87, и ул. Маяковского 135−137.



А с 13:00 до 17:00 без света останутся жители ул. Чкалова 36−56, 41, 51−59; ул. Горького 13−47, 32−54; ул. Рашпилевская 34; ул. Благоева 2, 15−27; ул. Трудовой Славы 25, 27.