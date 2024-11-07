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К красноярскому аэропорту сложно подъехать из-за огромной пробки

КРАСНОЯРСК, 7 ноября, ФедералПресс. Автомобилисты в соцсетях рекомендуют гражданам выезжать в аэропорт столицы Красноярского края заранее из-за пробки. Затор образовался после аварии, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

«Для того, чтобы не опоздать на рейс, рекомендуем заранее планировать свой выезд», — сообщают автомобилисты в социальных сетях.

Утром 7 ноября на автотрассе в сторону аэропорта Красноярска образовалась огромная пробка. Судя по информации онлайн-карт, в районе Творогово произошло сразу два ДТП.

По словам очевидцев, на дороге в сторону аэропорта произошло два ДТП — столкнулись два автомобиля, а также легковушка врезалась в грузовик. По словам водителей, всему виной стал гололед — после ночного дождя проезжая часть покрылась скользкой коркой.

Водителей просят быть аккуратными на дорогах.

Напомним, почему в России ремонтом дорог начинают заниматься осенью.