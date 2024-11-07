К красноярскому аэропорту сложно подъехать из-за огромной пробки

«Для того, чтобы не опоздать на рейс, рекомендуем заранее планировать свой выезд», — сообщают автомобилисты в социальных сетях.
Утром 7 ноября на автотрассе в сторону аэропорта Красноярска образовалась огромная пробка. Судя по информации онлайн-карт, в районе Творогово произошло сразу два ДТП.
По словам очевидцев, на дороге в сторону аэропорта произошло два ДТП — столкнулись два автомобиля, а также легковушка врезалась в грузовик. По словам водителей, всему виной стал гололед — после ночного дождя проезжая часть покрылась скользкой коркой.
Водителей просят быть аккуратными на дорогах.
Напомним, почему в России ремонтом дорог начинают заниматься осенью.