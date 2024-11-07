К красноярскому аэропорту сложно подъехать из-за огромной пробки

По словам очевидцев, на дороге в сторону аэропорта произошло два ДТП — столкнулись два автомобиля, а также легковушка врезалась в грузовик. По словам водителей, всему виной стал гололед — после ночного дождя проезжая часть покрылась скользкой коркой.