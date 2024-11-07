Спасший Москву советский разведчик Рихард Зорге был казнен 80 лет назад

Его серия докладов 14 сентября 1941 года была синтезирована на основе большого массива данных, который разбивался на две категории. ~Первая — это то, что удалось добыть от агентов среди этнических японцев, работавших «в поле».~ Советские шпионы находились в Манчжурии, откуда могло бы начаться наступление, и рапортовали, что в ближайшее время атаки не будет: «Источник Инвест [псевдоним Одзаки] выехал в Маньчжурию. Он сказал, что японское правительство решило не выступать против СССР в текущем году, но вооруженные силы будут оставаться в Маньчжурии на случай возможного выступления будущей весной, в случае поражения СССР к тому времени. Инвест заметил, что СССР может быть абсолютно свободен после 15 сентября. Источник Итери сообщил, что один из батальонов 14 пех. дивизии, который должен быть отправлен на север, остановлен в казармах гвардейской дивизии в Токио. Из писем офицеров и солдат, получаемых из пограничной линии в секторе Ворошилов, известно, что они оттянуты в район Муданьцзян».