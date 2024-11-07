Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников стартовал в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовал второй — муниципальный — этап всероссийской олимпиады школьников. Участие в нем примут более 120 тысяч детей. Это ученики 7−11 классов, успешно прошедшие школьный этап, а также победители и призеры муниципального этапа прошлого года. Продемонстрировать свои знания они смогут по 22 предметам, сообщает ИА AmurMedia.